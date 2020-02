Anna Tatangelo senza maglia spaventa tutti: il dettaglio terrificante – FOTO

Anna Tatangelo è una delle cantanti italiane più amate di sempre. Non ha mai avuto paura delle critiche, è sempre stata una donna forte e questo evince da come ha affrontato sempre a testa alta le critiche per la sua storia con Gigi D’Alessio, più grande di lui di circa vent’anni. Gira voce che i due siano di nuovo in crisi perché è da molto che non li vediamo insieme sui social, ma prima di lanciare un allarme ricordiamo che i due sono sempre stati molto riservati quindi aspettiamo prima di preoccuparci per questo.

Anna, come persona singola, è molto attiva sui social: condivide sempre scatti e momenti di vita quotidiana, soprattutto quelli in cui va in palestra e si allena per tenere in forma il suo fisico mozzafiato. La cantante però ha fatto preoccupare i suoi fan pubblicando una foto dove si trova in palestra, ha un top addosso e si vede una linea strana sul suo addome. Non è la prima volta che i suoi followers lo notano e gli chiedono se si tratta di una cicatrice o altro, ma pare che si tratti semplicemente della forma dei suoi addominali.