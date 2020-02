Il conduttore Amadeus ha parlato della possibilità di ritornare sul palco del Festival di Sanremo anche l’anno prossimo, dopo il successo dell’edizione appena conclusasi.

Da pochi giorni si è conclusa la 70esima edizione del Festival di Sanremo che ha visto trionfare il cantautore Diodato con il brano Fai Rumore. Quello di quest’anno, condotto da Amadeus, è stato un successo per il Festival, anche in termini di ascolti, e adesso, tutti si interrogano sulla prossima edizione. Alcune indiscrezioni parlavano di un bis da parte del conduttore che potrebbe tornare nel 2021 sul palco del teatro Ariston. In merito ha parlato lo stesso Amadeus alla trasmissione Non stop news in onda su RTL 102.5, spiegando: “Tornare a Sanremo? Ci vuole pazienza. In questo momento qualsiasi mia risposta positiva di fare nuovamente Sanremo potrebbe essere dettata dall’entusiasmo e quindi è pericoloso e qualsiasi no potrebbe essere dettato dalla stanchezze e altrettanto pericoloso. Adesso ci si prende qualche giorno di tempo e poi si riflette, è pur vero che per come sono fatto io sono felice di essere tornato alla mia quotidianità fatta del mio quiz Soliti Ignoti tutti i giorni, dalla famiglia e dalle cose che amo fare tutti i giorni. Sanremo è un grande evento e se uno deve prepararlo come un evento è difficile farlo due anni di seguito. Però attendo di capire da me stesso, dopo ancora qualche giorno di riposo, che cosa è meglio fare per il Festival, per me e per tutti quanti. Credo che -conclude il conduttore- bisogna avere la mente carica per poterne fare un altro nel migliore dei modi perché i risultati, ovviamente, ci danno l’obbligo di doverlo fare, quando sarà un altro, al meglio“.

