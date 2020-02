Al Bano e Romina, interviene Malgioglio e svela tutta la verità

Sanremo è giunto oramai al termine e domenica, il giorno dopo la finale, a Live Non è la D’Urso gli ospiti in studio ne hanno parlato. Tra i tanti c’era anche Loredana Lecciso, che ha commentato con gli altri presenti in studio i cantanti ma soprattutto Al Bano e Romina che sono stati gli ospiti indiscussi di questo Festival. Tra varie battute, ha detto che le ha fatto piacere vederli lì insieme perché era giusto che questo succedesse.

Barbara poi ha fatto vedere agli ospiti in studio un video di Cristiano Malgioglio registrato proprio a Sanremo, dove lui ha voluto fare una dichiarazione che ha spiazzato tutti: “È stata Loredana a dirmi voglio che Al Bano vada al Festival con Romina. Non so se ci hai messo del tuo, ma grazie”. Loredana infatti si è mostrata davvero contenta di questa unione sul palco di Sanremo, infatti ha anche detto riferendosi al grandissimo applauso che hanno ricevuto dall’Ariston: “Era l’applauso di tutti gli italiani”.