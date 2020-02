Un aereo biposto è precipitato e si è schiantato al suolo questa mattina nel Siracusano provocando la morte delle due persone che si trovavano a bordo.

Incidente aereo in Sicilia, nel territorio compreso tra Francofonte e Lentini, comuni in provincia di Siracusa, dove, questa mattina, mercoledì 12 febbraio, un ultraleggero, per cause ancora in fase d’accertamento, è precipitato e si è schiantato al suolo, provocando la morte di due persone. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, un Tecnam P2002, un velivolo biposto in dotazione ad una scuola di volo catanese, dopo essere partito dall’Aeroclub di Catania, avrebbe perso quota e si sarebbe schiantato al suolo, prendendo fuoco in una zona di campagna del siracusano. A bordo si trovavano, riporta Fanpage, un istruttore esperto e un giovane allievo che stavano effettuando un volo di addestramento. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme ed estratto i corpi dalle lamiere, ed i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per i due, di cui è stato possibile constatarne solo il decesso. Sul luogo della tragedia, riporta Fanpage, anche gli agenti della Polizia di Stato, quelli della Squadra Mobile di Siracusa e gli ispettori dell’Agenzia nazionale sicurezza volo e dell’Ente nazionale aviazione civile che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente, su cui la Procura del capoluogo di provincia siciliano ha aperto un’inchiesta.

