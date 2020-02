WhatsApp, scatta l’allarme per il nuovo virus che si sta diffondendo sull’app di messaggistica: i rischi in chat, tutto quello che c’è da sapere

Periodicamente, compaiono virus insidiosi su WhatsApp. La popolare app di messaggistica per cellulari è nuovamente infestata da un messaggio killer. In caso lo si aprisse, si rischierebbe la perdita del proprio account. Non solo: il rischio è anche quello di un furto dei dati, tramite il lavoro in background dell’applicazione sul proprio telefono cellulare. Il messaggio incriminato, indirizzato dalla stessa applicazione, recita così: “Hey! Mi puoi aiutare brevemente? Riceverai subito un sms. Puoi inviarmi il codice nel messaggio? Non condividere il codice di verifica via SMS di WhatsApp con nessuno, nemmeno con amici o familiari”. Non bisogna assolutamente aprirlo, altrimenti si metteranno in condivisione con gli hacker messaggi, foto e tutti i vostri contatti. Il team di supporto dell’applicazione è al lavoro per cercare di risolvere il problema. Nel frattempo, come detto, non bisogna assolutamente aprirlo e archiviare immediatamente la chat incriminata.