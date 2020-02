Questo test psicologico metterà alla prova il nostro spirito di osservazione. E ci svelerà alcuni tratti caratteristici di noi stessi.

Un bel test psicologico è quello che ci vuole per unire l’utile al dilettevole. Si tratta infatti di un buon modo per impiegare in maniera divertente qualche minuto della nostra giornata. Approfondendo però al tempo stesso alcuni aspetti della nostra psiche che magari anche a noi sfuggivano. Uno dei metodi più utilizzati per presentare i suddetti test è quello di fare affidamento su delle immagini che nascondono al loro interno dei soggetti nascosti. Sulla falsariga di quello che è il fenomeno della illusione ottica. I nostri organi della vista raccolgono delle immagini che il cervello è in grado di registrare ed interpretare in modi diversi, a volte venendo anche tratto in inganno. L’attenzione e lo spirito di osservazione fanno la differenza. Voi nello specifico cosa vedete in questa immagine?

Test psicologico: cosa noti per primo nell’immagine?

Se la prima cosa balzata ai vostri occhi sono i profili di un uomo e di una donna, l’uno di fronte all’altra, questo indica socievolezza ed altruismo. Siete individui che stanno a loro agio in mezzo agli altri e la compagnia è ciò che ricercate di più.

Se invece hai notato per primo il profilo della donna: sei un individuo empatico. Usi molto la mente e con te occorre entrare per l’appunto in empatia per potere interagire. Hai le qualità tipiche di quelle persone che ragionano unitamente cuore e mente.

E se hai notato per prima il profili maschile: sei razionale, poco emozionale e molto riflessivo. Pesi sempre ogni tua azione e non ti lasci travolgere dalle azioni dettate dall’istinto. Al contempo infondi tranquillità e calma.

Invece se hai notato soprattutto la mela: allora sei una personalità eclettica, estrosa, piena di creatività e che non ha paura di niente.

