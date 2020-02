Quanti cavalli sei in grado di scorgere in questo test psicologico? Ce ne sono diversi, la maggior parte dei quali sono nascosti. Il risultato dirà chi sei.

Un test psicologico molto divertente ed al tempo stesso stimolante metterà alla prova le nostre capacità di percezione. E tutto lo spirito di osservazione di cui siamo dotati avrà di che lavorare. Si tratta di osservare una immagine nella quale vige il solito ma efficace trucco della illusione ottica. In essa infatti sono nascosti diversi altri soggetti, tutti cavalli. La sfida consiste nel vederne il più possibili. In base alla quantità scovata, potrete scoprire alcuni tratti del vostro carattere che probabilmente anche voi non sapevate di avere. Datevi un limite di tempo, magari 30 secondi. In questo lasso temporale, contate i cavalli e poi consultate i risultati del test psicologico.

Test psicologico, quanti cavalli avete notato? I risultati

Un cavallo: badate al sodo, siete tutto razionalità e poco sentimento. Siete dotati di grande autostima e senso della responsabilità e quel che conta per voi è il risultato. Badate però che seguire sempre e soltanto la mente può essere uno sbaglio a cui porre rimedio.

Tra 5 e 10 cavalli: siete dotati di una inclinazione che spesso vi porta ad essere seriosi e perfezionisti. Cercate sempre di raggiungere uno scopo od un obiettivo, e con tutte le vostre forze. Le energie non vi mancano, ma occhio a non sprecarle. Ogni tanto è bene fermarsi e riflettere anziché agire sempre d’istinto.

Il risultato dei romantici: più di 11 cavalli

Oltre 11 cavalli: guardate in profondità, più degli altri. Merito della sensibilità di cui siete dotati. Spiriti romantici, molto probabilmente usate le parole meglio e più elaboratamente rispetto a tanti altri. E questo aspetto di voi è bellissimo. Soltanto non trascurate le cose che purtroppo contano veramente, quelle pratiche di tutti i giorni. Sognate, ed è bellissimo che questo accada. Ma non fatelo così spesso anche ad occhi aperti. E non lasciate che le insicurezze abbiano sempre la meglio su di voi.

