Vanessa Bryant sta provando ad accettare la morte di Kobe, ma con la piccola Gigi è davvero difficile. La 37enne, che aveva conosciuto il cestista dei Lakers nel 1999, parla anche a nome delle loro altre tre figlie: Natalia, 17, Bianka, 3 e Capri, nata lo scorso giugno. La giovane vedova esprime tutto il suo dolore in un lungo post su Instagram in cui posta un video tratto da Slam di Gigi, la figlia 13enne morta nel tragico incidente in elicottero, che gioca a pallacanestro allenata da papà Kobe, anche lui deceduto nel tragico schianto: “Sono stata riluttante ad esprimere a parole i miei sentimenti. Il mio cervello rifiuta di accettare che sia Kobe che Gigi se ne siano andati. Non posso elaborare il lutto di entrambi contemporaneamente. È come se stessi cercando di eliminare Kobe, ma il mio corpo rifiuta di accettare il mio Gigi non tornerà più da me. È sbagliato. Perché dovrei essere in grado di svegliarmi un altro giorno in cui la mia bambina non è in grado di avere questa opportunità ?! Sto impazzendo. Aveva così tanta vita da vivere”.

Lo strazio di Vanessa e il coraggio di andare avanti

“Poi mi rendo conto che devo essere forte ed essere qui per le mie 3 figlie. Non sono con Kobe e Gigi ma per fortuna sono qui con Natalia, Bianka e Capri. So quello che sento, fa parte del processo di lutto. Volevo solo condividere queste parole nel caso ci fosse qualcuno là fuori che ha subito una perdita come questa. Dio, vorrei che fossero qui e questo incubo finisse. Pregando per tutte le vittime di questa orribile tragedia. Per favore, continuate a pregare per tutti”. Dieci giorni fa Vanessa aveva scritto: “L’unico conforto, continua Vanessa, «mi arriva dal sapere che Kobe e Gigi sapevano entrambi di essere amati in maniera davvero profonda. Siamo stati così incredibilmente fortunati ad averli nelle nostre vite, e vorrei che potessero essere con noi per sempre”.

