Secondo un sondaggio effettuato dalla società Swg e diffuso ieri dal Tg La 7, la Lega perde in una settimana l’1%, ma rimane al primo posto davanti al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle.

Nuovo sondaggio in merito al consenso politico a livello nazionale da parte della società Swg diffuso nella giornata di ieri nel corso del Tg La 7. Secondo questa rilevazione, la Lega di Matteo Salvini avrebbe subito un sensibile calo, ma rimarrebbe ancora ampiamente davanti a tutti attestandosi come il primo partito in ordine ai consensi. Dietro il Carroccio, stabile al secondo posto il Partito Democratico che guadagna terreno sulla Lega e stacca il Movimento 5 Stelle. In crescita anche Fratelli d’Italia ed Italia Viva di Matteo Renzi.

Sondaggio politico a livello nazionale: la Lega di Matteo Salvini perde consensi, ma rimane stabile al primo posto davanti al Pd

In attesa delle nuove elezioni regionali che si terranno in sei regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia) durante la prossima primavera, si susseguono i sondaggi a livello nazionale sul consenso degli italiani. L’ultima rilevazione, effettuata dalla società Swg, è stata diffusa durante la giornata di ieri, lunedì 10 febbraio, dal Tg La 7 condotto da Enrico Mentana. Il sondaggio ha fatto emergere un calo della Lega di Matteo Salvini del 1,1% che passa dal 33,3% della scorsa settimana al 32,2% mantenendo, però, saldo il primo posto tra i vari partiti. Dietro il Carroccio rimane il Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti che si attesta al 20,7% guadagnando l’1% rispetto al 19,7% della precedente rilevazione Swg. Anche il Movimento 5 Stelle cresce, ma di poco passando dal 13,9% al 14% davanti al partito di Giorgia Meloni Fratelli Fratelli d’Italia al al 10,8% (+0,6%). Forza Italia di Silvio Berlusconi perde consensi, secondo il sondaggio Swg diffuso dal Tg La7, attestandosi al 5,4%, (-0,9%) di poco sopra ad Italia Viva che è al 4,2%. Sotto il 3% Azione di Calenda (2,8%), Articolo Uno (2,8%), Verdi (2,1%), Più Europa (2,0%), Cambiamo! di G. Toti (1,2%) e le altre liste al 1,2%.

