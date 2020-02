Ad Acerra, vicino Napoli, accade anche che una coppia decida di farlo tra i loculi. La paura al cimitero si è trasformata in scalpore

Scandalo al cimitero di Acerra. Una coppia di amanti è stata sorpresa a fare sesso tra i loculi. A darne notizia è Il Roma. I due non avrebbero resistito al richiamo della passione a si sarebbero così dati a un focoso rapporto nonostante il posto. L’episodio si è consumato lo scorso 27 gennaio nell’ala nuova del camposanto di Acerra. A sorprendere la coppia una donna, poi scappata indispettita alla vista dei due amanti. La testimone avrebbe provato ad avvisare i custodi, senza però riuscirci. Nel frattempo, alla vista della donna, i due focosi amanti hanno tentato di ricomporsi e nascondere quanto stava succedendo. Successivamente hanno abbandonato la struttura cimiteriale tra l’imbarazzo e la paura di essere segnalati. “Salita la scala che porta alla nicchia che ospita i resti dei miei genitori – ha raccontato la testimone a Il Roma -, sento provenire dal retro delle nicchie alcuni gemiti”. Poi prosegue: “Incuriosita ed anche spaventata, lentamente mi avvicino al luogo da dove sento provenire gemiti e frase sconnesse. Mai mi sarei aspettata di vedere in quel luogo di dolore, due persone seminude intente a fare sesso, che nella foga neppure si erano accorte della mia presenza”. Di fronte a quella scena, la testimone avrebbe lanciato un urlo. A quel punto i due amanti hanno tentato di ricomporsi sollevandosi i pantaloni sbottonati.

Paura al cimitero, poi la corsa al lotto

La notizia è ormai diventata virale e le chat sono invase da una notizia che in molti stentano ancora a crederci. In realtà, c’è anche una testimone che avrebbe visto i due amanti incamminarsi nel cimitero, con quest’ultimi che alla vista della donna sono scappati via. Nelle ultime ore, la storia della coppia che fa l’amore nel cimitero, è diventata tema calda anche nelle ricevitorie di Acerra e dintorni. Insomma, come nella buona tradizione napoletana, una storia che ha del grottesco, diventa subito spunto per tentare la fortuna con una vincita al Lotto.

Leggi anche > Wanda Nara senza freni