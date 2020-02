Morgan, la mamma a Vieni da Me racconta: “È stato provocato”

Morgan è stato sicuramente il protagonista indiscusso di questo Festival di Sanremo. Quello che è accaduto durante la quarta serata del Festival ha creato più scalpore e ha fatto più parlare del vincitore. In tutti i programmi non si parla d’altro, che di quanto accaduto circa alle due di notte durante la semifinale di Sanremo, e ieri durante il programma Vieni di Me, Caterina Balivo ha deciso di schierarsi dalla parte del cantante dei Bluvertigo dicendo che non si può attaccare qualcuno che è assente in studio. Al che ha telefonato sua madre per ringraziare Caterina per aver difeso suo figlio. La puntata era quasi finita e Caterina le ha chiesto di richiamare oggi, cosa che poi ha fatto.

Il retroscena della lite di Bugo e Morgan –> LEGGI QUI

“Mio figlio è stato provocato” ha cominciato la donna, schierandosi dalla parte di Marco. “Ha sbagliato, questo non lo metto in dubbio, ma bisogna capire anche perché lo ha fatto. Dietro le quinte, tutti ce l’avevano con lui. Bugo compreso. Avrebbe dovuto chiarire con lui in separata sede, non in quel momento, quindi ha sbagliato, ma bisogna comprendere le ragioni per cui lo ha fatto. Marco ama la musica, la ama così tanto che arriva a fare errori come questi. Non ha avuto una vita facile, io non c’ero mai, lui era sempre con il padre e quando aveva sedici anni mio marito si è tolto la vita. Questo lo ha stravolto e ha dovuto farsi curare. Non l’ha mai superata”.