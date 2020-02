Dopo la vicenda Morgan Bugo Sanremo, l’ex leader dei Bluvertigo trova il modo di attaccare anche Laura Pausini. Avviene durante la sua conferenza stampa.

La querelle Morgan Bugo Sanremo ha suscitato la curiosità di tutta Italia. Come noto, nella quarta serata del Festival l’ex marito di Asia Argento ha innescato la protesta del suo compagno di esibizione. Bugo ha preso i fogli del suo spartito e se n’è andato dal palco del Teatro Ariston nel bel mezzo della esibizione congiunta con lo stesso Morgan. Quest’ultimo aveva cambiato le parole del testo del loro brano ‘Sincero’ senza dire niente all’altro. Da qui la reazione di Bugo. Entrambi poi all’indomani hanno tenuto due rispettive conferenze stampa, svoltesi allo stesso orario ma in posti diversi. Ed ognuno ha accusato l’altro di essere il responsabile di quanto successo. Fatto sta che ora il fattaccio Morgan Bugo Sanremo non è il solo a tenere banco. Adesso l’ex vocalist dei Bluvertigo se la prende anche con Laura Pausini.

Morgan Bugo Sanremo, in conferenza c’è anche un attacco a Laura Pausini

La cantante romagnola viene additata come esempio negativo dal 47enne Morgan, con una affermazione gratuita concessa proprio durante la infuocata conferenza stampa contro Bugo di sabato 8 febbraio. Ai giornalisti, Morgan ha spiegato di avere ricevuto molte volte i complimenti dall’orchestra di riferimento. Questo perché lui sarebbe realmente in grado di farla suonare “diversamente dalla Pausini che fa note lunghe un quarto d’ora”. Un attacco gratuito che non è affatto piaciuto agli ammiratori di Laura. I quali ancora oggi, a distanza di qualche giorno, continuano a riversare la loro rabbia contro l’ex leader dei Bluvertigo. Ma in molti sono convinti che sia solo una strategia per far parlare di sé.

