Stando alle ultime previsioni meteo, la primavera potrebbe iniziare a fare capolino già nel mese di febbraio: temperature oltre la media e bel tempo stabile su tutta la penisola.

Un febbraio anomalo, dai tratti primaverili quello che l’Italia si appresta a trascorre quest’anno. Temperature ben oltre la media stagionale e bel tempo su tutta la Penisola, lasciano pensare agli esperti che il cambio di stagione avverrà molto prima della data canonica prevista. Nel corso di questa settimana, un mostruoso ciclone di alta pressione si riverserà su gran parte del Mediterraneo.

Meteo febbraio, la primavera giungerà prima del previsto: bel tempo su tutta la Penisola

Niente di normale, sul fronte meteorologico, in questo mese di febbraio: il lieve peggioramento dei primi giorni è stato solo passeggero, ad attendere gli italiani una primavera in anticipo. Ed infatti, al grande panico durato un paio di giorni, dettato da nevicate improvvise anche a bassa quota e temperature glaciali è seguito immediatamente il bel tempo. L’alta pressione imperante sul bacino Mediterraneo sta portando con sé temperature ben oltre le medie stagionali, con le colonnine di mercurio che registrano 18/20°C, e sole su gran parte della penisola, fatta eccezione per il nord dove il clima resta un po’ più vicino all’inverno. Stando a quanto riportano gli esperti de Ilmeteo.it, il resto del mese di febbraio continuerà a vedere un meteo costante, se non per un lieve peggioramento verso il 18, dettato da una corrente atlantica. Previsti rovesci sparsi, ma per comprendere dove sarà necessario attendere poiché i modelli non sono ancora del tutto affidabili. Per quanto riguarda il Carnevale, però, non dovrebbero esserci sorprese: gli esperti de Ilmeteo.it parlano di permanenza dell’anticiclone e temperature gradevoli.

Come spiegato più volte dagli esperti, le previsioni meteorologiche sono soggette a repentine ed imprevedibili variazioni, pertanto è consigliato seguire sempre gli aggiornamenti se si vuole rimanere informati con precisione. Anche per quanto riguarda il mese di Febbraio, bisognerà dunque monitorare costantemente l’evolversi dei modelli anche perché a determinare dei peggioramenti sarebbe una corrente atlantica he si muove a forte velocità.

