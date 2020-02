Charles Leclerc vuole portare il titolo iridato di nuovo in Ferrari. Il driver monegasco ha dichiarato di dover imparare dai propri errori.

Charles Leclerc è pronto a scendere in pista per una nuova stagione di F1. Giunto alla sua terza stagione nella classe regina del motorsport il monegasco vuole dare finalmente l’assalto al titolo mondiale. In fondo la Ferrari gli ha dato il chiaro segnale di voler puntare forte su di lui per il futuro, facendogli firmare il rinnovo di contratto sino al 2024.

È sempre una grande emozione ❤ grazie TIFOSI 🤩 #essereFerrari🔴 pic.twitter.com/rUgZgBeNgu — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 11, 2020

Oggi per lui, come per tutti gli uomini di Maranello, è stato un giorno particolare visto che a Reggio Emilia la Ferrari ha presentato la sua nuova vettura: la SF1000, una macchina che ricalca a grandi linee quella di un anno fa, visto che i regolamenti non sono stati modificati. Binotto e soci sperano di riportare con questa macchina il Cavallino Rampante sul tetto del mondo dopo un’astinenza di 12 anni.

Leclerc: “Ho fiducia nella nuova stagione”

Durante la presentazione della nuova vettura Charles Leclerc ha così dichiarato: “Il mio approccio è un po’ diverso: ora conosco il team e la vettura. Certo, è una nuova macchina, ma è anche uno sviluppo della vecchia. Ho fiducia in vista della nuova stagione. Mi sono preparato soprattutto a livello fisico, in montagna. Mentalmente il mio approccio è simile agli altri anni”.

Il driver monegasco ha poi proseguito: “Abbiamo lavorato tanto con la squadra per costruire la migliore macchina possibile. Devo cercare di imparare dai miei errori dello scorso anno per migliorare e crescere”.

Antonio Russo