La Ferrari ha appena presentato le nuove tute che vestiranno Sebastian Vettel e Charles Leclerc nella stagione 2020, che è ormai alle porte.

La Ferrari a breve svelerà la propria nuova monoposto a Reggio Emilia. Con molta probabilità la vettura si chiamerà SF1000. La Rossa però intanto sta cominciando a scoprire le carte della nuova stagione con piccoli particolari che però stuzzicano già la curiosità dei tifosi.

In particolare gli uomini di Maranello hanno svelato la nuova tuta che indosseranno i piloti della Ferrari in questa stagione. Vettel e Leclerc hanno sfoggiato un look piuttosto vintage con una tuta quasi completamente rossa. Da segnalare la presenza del grigio sulle spalle e nei lati (probabilmente voluto dalla Phillip Morris per fare spazio a qualche sponsor).

Numeri dei piloti illegibili

Sulle spalle campeggia anche lo sponsor Kaspersky, da sempre main sponsor Ferrari nelle competizioni GT. Tra le grandi novità di questa tuta però c’è sicuramente l’hashtag #essereFerrari presente sia sul colletto che sotto il logo iconico del Cavallino Rampante a riprova che dalle parti di Maranello strizzano sempre di più l’occhio al lato social della F1.

Infelice, invece, probabilmente la scelta dei numeri di colore grigio che praticamente non si vedono sulla gamba di sinistra di ogni pilota. Probabilmente ci sarebbe voluta maggiore attenzione da questo punto di vista. Vero è anche che in F1 il numero del pilota non ha ancora acquisito quella importanza che ha preso in questi anni in MotoGP grazie al grande lavoro di marketing operato da Valentino Rossi, ma chissà che tutto questo in futuro non possa cambiare.

