Federica Panicucci, bellissima emozione: sorpresa in studio

Anche a Mattino Cinque con Federica Panicucci si parla ancora di Sanremo. Non sono mancate le polemiche, specialmente da Red Ronnie, nei confronti di Junior e Achille Lauro. Anche la lite fra Morgan e Bugo ovviamente ha avuto una grandissima rilevanza all’interno del programma. Alla conduttrice sono arrivati vari saluti da alcuni personaggi di questo Sanremo, ma la vera e propria sorpresa c’è stata quando in studio è arrivato un gigantesco fascio di fiori per Federica.

La vera sorpresa per la Panicucci è stato scoprire che i fiori le sono arrivati direttamente da Amadeus, il conduttore di questo Sanremo. Accanto ai fiori, anche un poster che raffigura lei insieme ad Amadeus nell’edizione 1994 del Festivalbar. I due lo avevano condotto insieme e aveva riscosso un grandissimo successo. Qualcuno in studio suggerisce un consiglio: forse sarebbe bello vedere i due condurre insieme il Festival di Sanremo. Il saluto al conduttore è sincero e affettuoso: “Merita di condurre un’altra edizione. Gli auguriamo ogni bene, bravo Ama!”.