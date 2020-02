Farmacia, antidolorifico ritirato dal commercio: tutte le informazioni sul prodotto incriminato, marca e lotto

Un antidolorifico è stato ritirato dalle farmacie. L’avviso arriva direttamente dall’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco. Riscontrati alcuni problemi nel prodotto. In particolare, come si apprende dalla comunicazione Aifa, le supposte sotto forma di cui si presentava il farmaco avevano un aspetto alterato rispetto al normale, con in più una colorazione anomala e sospetta. Il tutto si riferisce a un farmaco anti emicrania: sono stati ritirati alcuni lotti delle supposte VIRDEX.

I lotti ritirati, così come da comunicazione ufficiale, sono i seguenti:

– VIRDEX 2 mg/100 mg/250 mg supposte lotto 19036, scad 03/2021 AIC 012437048 della ditta FULTON MEDICINALI SPA;

– VIRDEX 0,5 mg/100 mg/250 mg supposte lotti 19004 scad 01/2021 e 19065 scad 05/2021 AIC 012437036 della ditta FULTON MEDICINALI SPA.