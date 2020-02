Elisabetta Canalis si prepara alla festa degli innamorati: per San Valentino sfoggia un completo intimo assolutamente da paura

Si avvicina San Valentino, l’attesissima festa degli innamorati. Venerdì 14 febbraio sarà la serata speciale per quanti di noi sono in coppia e vivono una relazione, per passare momenti preziosi con la persona amata. Si prepara alla ricorrenza anche Elisabetta Canalis e lo fa decisamente a modo suo. La bellezza sarda regala una gustosa anticipazione dei suoi programmi ai suoi followers su Instagram, postando uno scatto in cui pubblicizza un prodotto di lingerie intima, affermando che sarà probabilmente quello che indosserà venerdì. Lo scatto è a dir poco da capogiro. Si tratta di un body con una vertiginosa spaccatura al centro e per di più trasparente e molto sottile, che fa dunque intravedere alla perfezione le forme stupende di Eli. Non è un caso che in poche ore la foto abbia raccolto quasi 100mila like.

