Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) usa parole molto forti per definire la pandemia da coronavirus.

Il nuovo coronavirus che sta devastando le città cinesi e che si sta diffondendo in molti altri Paesi del mondo è “una minaccia molto grave”, ha avvertito il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, confrontando il suo potenziale con quello del terrorismo.

“I virus possono avere conseguenze più potenti di qualsiasi azione terroristica”, ha affermato il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dopo un incontro internazionale di 400 scienziati e altri esperti convocati a Ginevra per cercare soluzioni alla crisi.

“Oggi dobbiamo fare tutto utilizzando le armi disponibili”, ha affermato. Il crescente numero di diagnosi nei pazienti che non avevano mai visitato la Cina potrebbe essere la “punta dell’iceberg” , ha aggiunto.

Il direttore generale dell’OMS sul coronavirus: “Nemico pubblico numero uno”

Tedros ha affermato che il virus era stato chiamato COVID-19, spiegando che era importante evitare lo stigma e che altri nomi potevano essere inaccurati.

In base a una serie di linee guida emanate nel 2015, l’OMS sconsiglia di utilizzare nomi di luoghi come Ebola e Zika – dove quelle malattie sono state identificate per la prima volta e che ora sono inevitabilmente collegate a loro nella mente del pubblico.

I nomi delle persone – di solito riferiti agli scienziati che hanno identificato la malattia – sono anche vietati, così come “termini che incitano alla paura eccessiva” come “sconosciuto” o “fatale”, ha affermato l’OMS.

Il mondo deve “svegliarsi e considerare questo virus nemico come nemico pubblico numero uno“, ha detto Tedros.

In precedenza il principale epidemiologo per la salute pubblica di Hong Kong, uno degli esperti chiamati a Ginevra per l’incontro, ha detto al Guardian che l’epidemia di coronavirus potrebbe diffondersi a circa i due terzi della popolazione mondiale se non fosse possibile controllarla.

