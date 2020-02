Coronavirus, arriva un nuovo allarme drammatico dalla Cina: secondo alcuni esperti l’epidemia sarebbe già in corso in tutto il mondo

L’epidemia di coronavirus, partita dalla città di Wuhan in Cina, sarebbe ormai fuori controllo. Sarebbe impossibile contenerla e ci sarebbe da attendersi una rapida diffusione in tutto il mondo. E’ l’allarme lanciato da Jin Dong-Yan, virologo molecolare presso la School of Biomedical Sciences dell’Università di Hong Kong. “Ormai è troppo tardi per contenere il coronavirus – spiega – Ben cinque milioni di persone hanno lasciato Wuhan tra il 10 e il 24 gennaio, cioè nel periodo di massima diffusione del virus in città Si sono diretti ormai in tutte le direzioni nel mondo. In molti potrebbero non tornare a Wuhan. A questo punto la sfida diventa quella di identificarli tutti e tracciare i loro spostamenti per provare a porre rimedio. Ma c’è anche da combattere la discriminazione nei confronti dei cinesi”. Le parole dell’esperto sono state riportate dal New York Times e dal NY Post. Al momento, il bilancio dell’epidemia di coronavirus è di 813 morti e oltre 37mila contagiati. L’Associated Press ha proposto un’analisi dei modelli di viaggio, utilizzando la posizione della mappa dall’app cinese Baidu, che confermerebbe l’allarme del virologo. Tra il 10 e il 24 gennaio, si sono avuti altri casi nelle province cinesi Henan, Hunan, Anhui e Jiangxi, destinazioni del 14 percento dei viaggi in partenza da Wuhan.