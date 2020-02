Coronavirus: gli effetti sulle Borse

E aggiunge: «Inizialmente avevamo previsto che la produzione industriale globale avrebbe toccato un minimo a dicembre 2019 e che il primo trimestre avrebbe segnato una ripresa dai fattori speciali che erano stati responsabili della debolezza del manifatturiero lo scorso anno. Le azioni drastiche intraprese dalle autorità cinesi in risposta all’epidemia del coronavirus, tra cui la chiusura delle fabbriche in molte parti del paese, probabilmente sfoceranno in un netto calo della produzione manifatturiera nel primo trimestre. Pertanto la produzione industriale globale con buona probabilità non toccherà un minimo prima del secondo trimestre. Anche se il settore dei servizi ha superato quello manifatturiero, la crescita della produzione industriale ha ancora un forte impatto sui rendimenti globali, dato che i due restano strettamente connessi. I rendimenti dei Treasury Usa a 10 anni sono calati di 29 punti base dall’inizio dell’anno, mentre Bund e obbligazioni della Confederazione svizzera sono scesi rispettivamente di 19 e 20 punti base, di pari passo con il rapido oscurarsi delle prospettive del manifatturiero in reazione alle interruzioni della produzione in Cina».