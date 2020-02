Il centravanti della Juventus Cristiano Ronaldo, secondo alcune indiscrezioni della stampa spagnola, non sarebbe felice a Torino ed il Real Madrid starebbe pensando ad un clamoroso ritorno.

La Juventus ha deluso nelle ultime due trasferte contro Napoli e Verona, dove sono arrivate altrettante sconfitte entrambe per 2-1. A Verona, ai bianconeri non è bastata la decima rete consecutiva in campionato di Cristiano Ronaldo, ad un solo gol dal record assoluto della Serie A, detenuto da Gabriel Batistuta (1994-95) e Fabio Quagliarella (2018-19). Questo calo del rendimento che ha consentito a Lazio ed Inter di recuperare terreno, sembra aver fatto infuriare il campione portoghese, il quale, secondo un’indiscrezione riportata dal portale spagnolo Don Balon, sarebbe intenzionato a lasciare la formazione piemontese.

Contro il Verona in trasferta nell’ultima giornata di campionato è arrivato il decimo gol consecutivo in Serie A per Cristiano Ronaldo che, però, ha lasciato l’amaro in bocca. La formazione di Maurizio Sarri dopo essere andata in vantaggio grazie alla rete del fenomeno portoghese, si è fatta rimontare nell’ultimo quarto d’ora incassando la seconda sconfitta consecutiva in trasferta, dopo quella di Napoli, e la seconda totale in tre gare. Il calo di rendimento, secondo un’indiscrezione riportata dal portale spagnolo Don Balon, avrebbe fatto infuriare Ronaldo che avrebbe lasciato lo stadio Marcantonio Bentegodi senza neanche salutare i sostenitori bianconeri arrivati a Verona per seguire la Juventus. Inoltre, secondo Don Balon, il portoghese non sarebbe felice a Torino e, un eventuale sconfitta in Serie A ed in Champions League potrebbe privarlo nuovamente del Pallone d’Oro, circostanza che potrebbe condurlo a lasciare l’Italia. Questo malumore potrebbe essere stato colto dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez che starebbe pensando ad un clamoroso ritorno in Blancos. Il rientro in Spagna, come scrive Don Balon, sarebbe veramente un colpaccio e non andrebbe escluso, ma bisognerà attendere l’esito della stagione in corso. I bianconeri, nonostante il brusco calo di rendimento, sono ancora primi in campionato a pari punti dall’Inter e sono in corsa sia per la vittoria finale della Coppa Italia e della Champions League, dove dovranno affrontare rispettivamente in semifinale il Milan e agli ottavi il Lione.

