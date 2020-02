Whatsapp, rischio truffa in Italia per tanti Huawei, iPhone e Samsung: scatta l’allarme per il il furto di account. Ecco in cosa consiste.

Alcune segnalazioni lanciano il rischio di una nuova truffa per tutti gli utenti di whatsapp che, rispondendo ad un messaggio, corrono il rischio di subire il furto del proprio account. Andiamo a vedere in cosa consiste.

Whatsapp, rischio truffa con relativo furto degli account: ecco in cosa consiste

Come si legge su AdnKronos, diversi utenti stanno segnalando la presenza del rischio di una nuova truffa per tutti i milioni di utenti di whatsapp. Il rischio riguarda anche gli utenti italiani, ma in cosa consiste la truffa? A quanto pare, tutto partirebbe da un messaggio che richiederebbe di inviare un codice di 6 cifre consegnando, di fatto, l’identità del proprio account.

“Mi puoi aiutare brevemente? Riceverai subito un SMS. Puoi inviarmi il codice nel messaggio?”: sarebbe questo il testo del messaggio incriminato. Successivamente, arriverebbe un nuovo messaggio, generato direttamente dall’applicazione e contenente un codice di 6 cifre. Inviando il codice ai propri contatti si consegnerebbe automaticamente il proprio account agli haker.

Sul sito ufficiale dell’applicazione, d’altra parte, si legge: “Non condividere il codice di verifica via SMS di WhatsApp con nessuno, nemmeno con amici o familiari”.