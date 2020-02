Una videocamera a casa, accesa di notte, mostra all’indomani le immagini riprese mentre lui dormiva. La sorpresa è grande.

Un uomo ha voluto rendere partecipe il web di un suo curioso esperimento. Questi ha pubblicato alcuni frame delle immagini riprese dalla videocamera in casa, tenuta accesa accanto al suo letto. Il tutto mentre lui ha dormito come di consueto per il sonno notturno. Il tutto è sorto dopo essersi chiesto se il gatto domestico facesse qualcosa mentre lui non era cosciente. Ed in effetti quanto registrato ha mostrato un qualcosa di davvero inaspettato. Proprio il comportamento del micio ha destato curiosità. Questi eleganti ed al tempo stesso anche alquanto misteriosi animali sono soliti dormire in media 14 ore al giorno. Ed è proprio di notte che sono più vispi, mentre di giorno ci appaiono solitamente più pigri e compassati.

Videocamera casa, le riprese non lasciano dubbi

Queste riprese della videocamera in casa, tenuta accesa e nascosta con tanto di filtro notturno, giungono da Bangkok, in Thailandia. Mentre l’uomo dorme, il gatto più e più volte cerca di interagire con lui. Si accomoda accanto alla sua testa, si poggia proprio sullo stomaco e molto altro. Ed al risveglio la sorpresa di questo individuo nel vedere cosa fa il felino è grande. Questo atteggiamento è stato interpretato come una grande manifestazione di affetto dell’animale nei confronti del suo padrone.

