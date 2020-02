Il glamour, l’opulenza e l’inutilità di certi capricci della F1 in un momento tanto difficile per il mondo hanno stancato anche gli stessi interessati. Ecco cosa potrebbe succedere a breve.

Ebbene sì sulla scia della crisi globale e dei messaggi ambientalisti alla Greta Thunberg, anche il Grande Circo a ruote scoperte sarebbe sulla strada della redenzione. Con ogni probabilità a breve ci troveremo ad archiviare l’idea di una F1 tutta sprechi e strutture megagalattiche nel paddock, per capirci, quella amata da personaggi come Flavio Briatore, per lasciare spazio alla moderazione e alla stretta necessità.

Secondo Liberty Media la carovana produce troppo inquinamento, in particolare per il trasporto di quei motorhome che ogni anni diventato più grandi e maestosi, ecco perché in tempi ravvicinati dovranno sparire. Tra l’altro entro il 2030 la massima serie ha annunciato di voler diventare carbon neutral, dunque se dovrà davvero farlo dovrà iniziare proprio dalla riduzione dei bilici messi in strada e dall’ottimizzazione dei viaggi ed evitare andirivieni senza senso, così da diminuire le emissioni di CO2.

