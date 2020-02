Un simpatico e divertente test psicologico basato sul fenomeno delle illusioni ottiche ci pone davanti ad un quesito. Quale animale notiamo prima tra i due nascosti nella figura che trovate poco sotto? Al suo interno sono nascosti due soggetti, uno di colore bianco ed un altro di colore nero. Diteci quale notate per primo. A seguire i risultati.

In questo test psicologico sono rappresentati una tigre (in bianco) ed una scimmia (in nero). Quale dei due siete stati in grado di scorgere per primo? Se avete notato la testa della tigre e poi solo a seguire la scimmia, allora vuol dire che siete dei soggetti dotati di buone capacità di analisi. Inoltre siete certamente anche persone molto pratiche, che badano al sodo, e determinate. Qualsiasi obiettivo perseguiate, riuscite sempre a raggiungerlo. Magari però lo fate anche a costo di essere impulsivi e di lasciarvi trascinare senza riflettere a fondo sulle conseguenze. E poi i cambiamenti sono per voi qualcosa di scomodo, specialmente se un qualcosa muta da in momento all’altro. Ad ogni modo la vostra capacità di adattamento attutisce le sensazioni negative.

Test psicologico, cosa vedete per prima? La tigre o la scimmia?

Vedere prima la scimmia e poi la tigre è invece sintomo di creatività. Al contrario dei soggetti precedenti, voi siete più sognatori, più fumantini, lasciate lavorare la fantasia. Ciò nonostante, i problemi non riescono a spaventarvi, proprio grazie alla fantasia di cui siete dotati. Siete però individui non particolarmente inclini a lavorare in gruppo. Invece che l’orchestra, preferite essere dei solisti. E questo non è sempre è un atteggiamento consigliato.

