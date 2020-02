Non si è conclusa la polemica sulla rottura tra Bugo e Morgan a Sanremo: uno dei direttori d’orchestra svela tutte le cose su cui Morgan ha mentito.

Il Festival di Sanremo 2020 si è concluso ma non la polemica legata al motivo della squalifica di due artisti in gara, Bugo e Morgan.

LEGGI ANCHE >>> Whatsapp, rischio truffa in Italia per tanti Huawei, iPhone e Samsung

Sanremo, direttore d’orchestra contro Morgan: “Ha mentito su questo”

Ha destato molto scalpore l’abbandono del palco dell’Ariston in diretta da parte di Bugo, la penultima sera del festival. Bugo ha avuto questa reazione dopo che il suo partner Morgan ha cambiato le parole della canzone, sostituendole con degli insulti. La Rai ha trasmesso domenica sera Dietrofestival, alcune scene girate dietro le quinte del festival e in una di queste si vede il cantante Morgan provocare e insultare l’amico Bugo poco prima dell’esibizione.

Perché Morgan si è comportato così verso Bugo? L’ex di Asia Argento ha dichiarato che Bugo avrebbe complottato con gli orchestrali e i produttori contro di lui la terza serata del festival, quella in cui i cantanti in gara si esibivano in delle cover. Bugo, invitato a Domenica In, ha smentito questa versione e non è il solo. Simone Bertolotti, uno dei direttori d’orchestra che ha partecipato a questo Sanremo, nonché coautore del brano “Sincero” ha smentito pesantemente Morgan in un lungo post su Facebook.

“Morgan non ha rispettato la data fissata per la consegna delle partiture, non del tutto approvate dall’orchestra di Sanremo in quanto “scritte in modo del tutto incompetente.” Nessun complotto dunque da parte degli orchestrali, anzi. Dopo che Morgan ha ripresentato un arrangiamento modificato di pochissimo, gli orchestrali hanno provato ad eseguirlo “sotto lo sguardo imbarazzato del direttore artistico, degli autori e del direttore”. Dopo che l’orchestra ha dichiarato l’arrangiamento ineseguibile, Bertolotti e il produttore di Bugo hanno dovuto creare loro un arrangiamento, dati i precedenti di Morgan.

Per quanto riguarda l’accusa mossa da Morgan a Bugo di avergli rubato la scena la sera delle cover Bertolotti ha così spiegato la situazione: “Bugo disorientato dai continui cambiamenti di Morgan, e dall’impossibilità di pianificare la performance, ha cantato tutto il brano“. Il direttore ha poi rivelato che Morgan non ha preso parte alla scrittura di “Sincero” e che ha compiuto degli atti vandalici nel suo studio.

LEGGI ANCHE >>> Tumore al seno, sintomi iniziali: i medici svelano chi rischia di più

Teresa Franco