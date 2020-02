Lo show televisivo ‘Top Gear’ ha avuto recentemente l’opportunità di fare un giro con la Porsche Taycan Turbo S sul suo circuito di prova.

La vettura elettrica ha fatto il giro del tracciato in 1:17.6, che è il risultato più veloce in assoluto per un veicolo a quattro porte. I migliori risultati per le berline sono stati finora: 1:21.4 per l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e 1:21.5 per la Tesla Model 3 AWD Performance.

Mentre la Taycan Turbo S è indubbiamente veloce sulla pista di Top Gear, ma è il suono prodotto dal motore a destare più curiosità. I motori elettrici hanno un suono molto lineare che aumenta progressivamente in altezza e volume. Per alcune orecchie, il suono non ha il fascino che proviene da un motore a combustione interna. Non ci sono scoppi da aggiungere al coro meccanico. Si sente solo il sibilo elettrico, il rumore dei pneumatici e il vento.

La Taycan Turbo S viene fornita di serie con il sistema Porsche Electric Sport Sound. Questa tecnologia può rendere più silenziosi alcuni rumori della trasmissione nell’abitacolo e amplificarne altri. L’azienda descrive il risultato come “una chiara dichiarazione elettrica, ma senza dubbio il suono di una vera Porsche“. L’equipaggiamento è opzionale sul Taycan Turbo.

Il Taycan Turbo S produce 751 cavalli e con un’accelerazione da 0 a 100 in 2,6 secondi. Secondo l’Agenzia per la protezione dell’ambiente, l’autonomia del veicolo con una sola carica è di 355 chilometri. Anche se i test suggeriscono che la distanza di guida effettiva è in realtà più elevata.

Vi lasciamo alla visione del video: