Pamela Prati bollente sotto la doccia: pioggia di complimenti – FOTO

Pamela Prati torna a far parlare di sé e no, questa volta non si tratta del famoso caso di Mark Caltagirone, ma della sua intramontabile bellezza. La bella showgirl pare aver trovato la sua serenità, e riesce ancora a far accendere i riflettori su di lei per qualcosa di positivo. La sua vita era stata scossa da un punto di vista professionale dopo il finto matrimonio con il suo fidanzato immaginario, ma adesso è tornata in carreggiata più forte che mai.

Aldo, Giovanni e Giacomo grave lutto: il messaggio straziante –> LEGGI QUI

Pamela si è fatta riprendere mentre faceva la doccia: uno scatto che ha mandato in tilt i followers. L’attrice si è fatta vedere di spalle mentre si insaponava ed è riuscita ad ottenere tantissimi likes. Nonostante gli scatti bollenti, e nonostante sia passato del tempo dal caso di Mark Caltagirone, continua ad essere quello l’argomento di conversazione più gettonato tra i suoi followers. Ancora oggi sul suo profilo, e sotto le sue foto, le persone continuano a commentare menzionando quella vecchia storia. Riuscirà mai Pamela a lasciarsela definitivamente alle spalle?