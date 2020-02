Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 10 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi sul versante tirrenico e sulla catena appenninica, ma senza fenomeni di rilievo. Si prevedono piogge su Val d’Aosta e sulle località alpine in genere, cieli sereni invece sul fronte adriatico e sulle Isole maggiori. Nelle ore serali si prevedono banchi di nebbia sulle pianure venete. Venti tesi da SO, forti al largo del Mar Ligure e sul medio-alto Tirreno, raffiche di Garbino sui fondovalle adriatici.Temperature minime comprese fra 6 e 11°, leggermente superiori sulle regioni dell’Estremo Sud.

Martedì 11 febbraio generali schiarite su tutta la Penisola, pur con qualche addensamento sulle Alpi centro-occidentali con possibili fenomeni di breve durata. Persistono venti tesi o forti, con mari da mossi a molto mossi. Le temperature massime oscilleranno tra 14 e 19°, mentre in Sicilia si toccheranno punte di 22°. In serata nuvole in transito al Sud, in particolar modo sul basso Tirreno e sul Salento.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nell’area di Milano si segnalano code a tratti sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 36 – direzione: Svizzera) tra Como Centro e Como Monte Olimpino per lavori in corso. Nei presso di Parma traffico a rilento in A1 Milano-Bologna (Km 101 – direzione: Milano) tra Parma e Fidenza per ripristino incidente.

A Bologna traffico rallentato in A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 13 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio per traffico intenso.

Vento forte sulla A1 Bologna-Firenze tra Rioveggio e Aglio KM 255, sulla A14 Bologna-Ancona tra Imola e Cattolica e sulla A14 Bologna-Pescara tra Cattolica e Loreto. Il vento sta causando rallentamenti anche in A16 Napoli-Canosa tra Grottaminarda e Lacedonia e in A14 Pescara-Bari tra Cerignola est e Trani.

Rallentamenti alle porte di Napoli per un incidente avvenuto sulla A1 Roma-Napoli (Km 758.7 – direzione: Napoli) tra Biv. Dir.Capodichino/A1 Nord Ramo C e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno.