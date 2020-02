La Mercedes approfitta della presentazione del nuovo sponsor per lanciare la livrea 2020 della sua monoposto, un giorno prima della cerimonia Ferrari

La presentazione ufficiale è in programma solo questo venerdì, il 14 febbraio, quando Lewis Hamilton e Valtteri Bottas compieranno il primo shakedown a Silverstone, esattamente quattro giorni prima dell’inizio dei test pre-campionato a Barcellona. Ma, stavolta, la Mercedes ha deciso di giocare in anticipo.

In occasione dell’evento organizzato al Royal Automobile Club di Londra, per presentare la sponsorizzazione del marchio Ineos, infatti, la squadra iridata in carica ha già fatto cadere i veli dalla nuova livrea della sua monoposto che disputerà il prossimo campionato di Formula 1. Alle consuete colorazioni bianco e argento, con il verde acquamarina dello sponsor principale Petronas, si aggiunge ora un tocco di bordeaux proprio in cima al cofano motore, dovuto al marchio che si è aggiunto alla lista dei finanziatori con un contratto quinquennale appena siglato.

“Per noi essere riusciti ad attirare Ineos segna l’inizio di un nuovo superbo capitolo”, ha sottolineato il team principal Toto Wolff durante l’evento, a cui ha presenziato con il presidente Ineos, Sir Jim Ratcliffe. “Quello che ci ha intrigati è la loro ambizione: dimostrano cosa sono in grado di fare gli uomini con passione, comprensione e motivazione al successo. Questi sono valori che ci uniscono”.

Mercedes è la seconda a svelare la livrea 2020

La Mercedes ha così anticipato di un giorno la presentazione della rivale Ferrari, che solo domani lancerà davanti agli occhi del mondo la sua nuova monoposto. Solo la Haas, finora, aveva mostrato la sua livrea 2020, diffondendo però delle immagini computerizzate e non delle vere e proprie foto della vettura.

