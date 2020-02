Cigarette Racing e Mercedes-Benz sono divenuti partner ancora una volta per la creazione di una velocissima barca personalizzata.

Il modello di quest’anno sembra ispirarsi al SUV Classe G, secondo quanto visto dal teaser almeno. L’inaugurazione ufficiale si terrà al Miami Boat Show giovedì 13 febbraio.

La barca di quest’anno ha la classica silhouette delle moto d’acqua della Cigarette Racing con il muso allungato e la sezione posteriore corta. Non è il tipo di barca che basa tutto sulla velocità e non è il tipo di barca utilizzeremmo per fare un lungo viaggio.

Mercedes e Cigarette Racing collaborano su queste barche speciali dal 2007. L’anno scorso è stato creato un motoscafo di 41 piedi che si ispirava alla Mercedes-AMG GT 4-Door. La potenza proveniva da quattro motori fuoribordo Mercury Racing 400R che producevano un totale di 1.600 cavalli che fornivano una velocità massima di 134 chilometri all’ora. L’imbarcazione aveva anche molte parti in fibra di carbonio, tra cui il ponte, il tetto e il timone. Era in grado di trasportare fino a 20 persone.

L’ultimo progetto ispirato alla Classe G di Cigarette Racing è stato realizzato nel 2013. Era stato usato l’Huntress come punto di partenza. Al suo interno vi erano cinque motori Mercury Racing Verado 350SCi per un totale di 1.750 CV che conestivano una velocità massima di 125 km/h.