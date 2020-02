La modella Ines Trocchia fa letteralmente girare la testa ai suoi followers, lo scatto su Instagram senza veli è sensazionale

Tra le modelle più apprezzate del Belpaese, non si può non annoverare Ines Trocchia. La 25enne di origini napoletane è tra l’altro un volto noto agli appassionati di calcio, avendo in passato presenziato più volte nelle trasmissioni di Sportitalia. Tifosa dell’Inter, è tornata a Milano ieri sera dai suoi impegni di lavoro per assistere i nerazzurri battere il Milan 4-2 nel derby. Su Instagram ha infatti postato numerose stories relative alla gara di ieri sera. Ma soprattutto, sul suo profilo posta spesso scatti che mettono a dura prova le coronarie dei followers. Le forme e la sensualità di Ines non sono un mistero, lei decide di metterci ancora più pepe del solito con una foto senza veli, in cui copre le sue curve (che si intravedono comunque benissimo) a mani giunte. “Ti preghiamo, ci fai morire così”, il commento, a cui non si può dar torto, di uno degli utenti.