Guida TV: programmi in TV di sabato 15 febbraio 2020 sui canali Sky, Mediaset e Dazn. Ecco il palinsesto completo.

Premium Cinema

19:22 – The great wall

21:15 – Nessuna verità

23:31 – Ogni maledetta domenica (film drammatico, con Al Pacino, Jamie Foxx, Cameron Diaz, Dennis Quaid, James Woods, Jim Brown, Bill Bellamy)

02:05 – Cinquanta sfumature di nero

Sky Uno

18:20 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 12

18:50 – Uno in musica – Anastasio

19:20 – Italia’s Got Talent Audizioni

21:15 – Master – Chef Italia Ep. 17

22:25 – Master – Chef Italia Ep. 18

23:35 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 11

00:40 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 12

Sky Cinema 1

19:25 – Holmes & Watson

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Skyfall – 007 (film di azione, con Daniel Craig, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Be’re’nice Marlohe, Ben Whishaw, Albert Finney, Judi Dench, Helen McCrory, Rory Kinnear)

23:45 – Ted Bundy – Fascino criminale

01:40 – Ricomincio da me

Sky Cinema Family

19:15 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi

21:00 – Planet 51

22:35 – Penelope (commedia, con Christina Ricci, James McAvoy, Catherine O’Hara, Reese Witherspoon, Peter Dinklage, Richard E. Grant)

00:25 – Ritorno all’isola di Nim

02:00 – Ma cosa ci dice il cervello

02:20 – S.O.S. Natale

Sky Cinema Romance

18:50 – Ghost – Fantasma

21:00 – Amore al primo tuffo (film romantico, con Amanda Bynes, Chris Carmack, Jonathan Bennett)

22:30 – Ruth & Alex – L’amore cerca casa

00:20 – Laguna blu

02:10 – Romeo e Giulietta

Sky Cinema Collection

18:15 – Super vacanze di Natale

19:45 – Amici come prima

21:15 – L’agenzia dei bugiardi (commedia, con Giampaolo Morelli, Alessandra Mastronardi, Massimo Ghini, Paolo Ruffini, Carla Signoris)

23:05 – Box Office 3D – Il film dei film

00:50 – Lo chiamavano Bulldozer

02:45 – Fuga da Reuma Park

Sky Cinema Action

19:05 – Four Brothers – Quattro fratelli

21:00 – Cowboys & Aliens (film di azione, con Olivia Wilde, Daniel Craig, Harrison Ford, Sam Rockwell, Paul Dano, Ana de la Reguera, Noah Ringer, Clancy Brown, Keith Carradine, Walton Goggins)

23:05 – Faster

00:50 – Il battaglione perduto

02:25 – Occupation

Dazn

18:00 – SPEZIA – ASCOLI – Calcio

18:30 – VILLARREAL – LEVANTE – Calcio

18:35 – CITTÀ DEL MESSICO, QUALIFICHE – Motori

20:00 – BORDEAUX – DIGIONE – Calcio

20:00 – NANTES – METZ – Calcio

20:00 – TOLOSA – NIZZA – Calcio

20:00 – NÎMES – ANGERS – Calcio

20:45 – ATALANTA – ROMA – Calcio

21:00 – GRANADA – VALLADOLID – Calcio

oggi in tv