Elisabetta Gregoraci ha compiuto 40 anni: il video per celebrare il suo compleanno ce la mostra come non l’abbiamo mai vista

Ricorrenza importante sabato scorso per Elisabetta Gregoraci. La popolare showgirl ha compiuto infatti 40 anni. Un traguardo importante e un’età davvero ben portata per la splendida calabrese, che nonostante il numero delle candeline stia aumentando si mantene sempre molto giovanile e prorompente. Elisabetta ha celebrato il suo compleanno su Instagram con un video, molto apprezzato dai followers, in cui ci sono numerosissimi scatti che la ritraggono nei vari periodi della sua vita. Dall’infanzia e la gioventù, fino al debutto nel mondo della moda e dello spettacolo, al matrimonio, alla maternità e molto alto. Scatti inediti molto intimi e privati, che fanno tenerezza, uniti ad altri in cui si conferma la grande bellezza e sensualità della Gregoraci, sempre particolarmente accattivante. Visualizzazioni, congratulazioni e complimenti dei fans si sono sprecati. E se la vita inizia a 40 anni, come si suol dire, forse il meglio deve ancora venire.