I funzionari dell’Organizzazione mondiale della sanità sono preoccupati per i nuovi casi di coronavirus confermati in Francia e nel Regno Unito, riscontrati in pazienti che non sono stati in Cina.

Coronavirus, nuovi casi preoccupanti: “Mai stati in Cina”

Cinque cittadini britannici hanno contratto il virus nella città alpina francese di Contamines-Montjoie, hanno riferito domenica le autorità sanitarie. Lunedì, il Regno Unito ha confermato nuovi casi legati a un uomo britannico che ha partecipato a una conferenza a Singapore.

“L’individuazione di questo piccolo numero di casi potrebbe essere la scintilla che diventa un incendio più grande, ma per ora è solo una scintilla”, ha detto il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ai giornalisti lunedì presso la sede dell’organizzazione a Ginevra.

Funzionari della sanità mondiale hanno affermato che la malattia respiratoria, che ha fatto ammalare oltre 40.000 persone in tutto il mondo e ucciso almeno 910, principalmente in Cina, è in grado di diffondersi attraverso il contatto da uomo a uomo, con goccioline trasportate attraverso starnuti e tosse e germi lasciati su oggetti inanimati. I sintomi possono includere mal di gola, naso che cola, febbre o polmonite e possono progredire fino a morte nei casi più gravi.