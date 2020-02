Ecco un video interessante per due motivi. In primo luogo, c’è l’opportunità di vedere una nuova BMW Z4 che raggiunge i 255 chilometri all’ora in autostrada. Come bonus aggiuntivo, abbiamo anche una nuova visione della rinnovata BMW Serie 5 Touring sulla strada.





La Z4 in questo video è un modello 30i con un motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri che produce 255 cavalli e 400 Newton-metri di coppia. L’apertura della clip fornisce uno sguardo dettagliato sulla roadster. Il proprietario utilizza anche un’applicazione per il tachimetro GPS che fornisce una lettura più precisa di quella del quadro strumenti.

La Z4 riesce a tenere testa alla BMW Serie 5 Touring mimetica ma sfortunatamente la telecamera non fornisce mai un’immagine completa della vettura. Dalle immagini che vediamo, questo modello sembra avere ancora le parti mimetiche negli stessi spot delle ultime immagini spia disponibili.

Dall’altra parte, le foto spia suggeriscono che la Serie 5 rinnovata non indosserebbe una griglia gigante come la Serie 7 o la Serie 4 modificata. Un ibrido plug-in migliorato dovrebbe essere tra gli aggiornamenti del powertrain. All’interno, il modello guadagna uno schermo di infotainment più grande, ci si aspetta anche una tecnologia di assistenza alla guida aggiornata.

La nuova Serie 5 farà il suo debutto intorno alla metà del 2020.