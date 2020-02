Biagio Antonacci, avete mai visto suo fratello? Sono identici – FOTO

Biagio Antonacci è sicuramente uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano: nonostante sia così amato e conosciuto, della sua vita privata non tutti sono a conoscenza. Certamente è molto riservato come la maggior parte dei cantanti più “vintage”, che non sono abituati ad essere connessi 24 ore su 24 come quelli di oggi, ma in generale si tende, com’è giusto che sia, ad essere più interessati alla sua vita privata. Ad esempio, voi lo sapevate che Biagio ha un fratello?

Si chiama Graziano Antonacci, è più piccolo e ogni giorno lavora al suo fianco come produttore musicale e discografico. Un rapporto lavorativo che, con gli anni, ha finito per tenere più solido anche quello affettivo che tra fratelli che non è mai semplice. Graziano è molto attivo sui social e conta quasi 15mila followers. Biagio ha dedicato un brano estratto dal suo quattordicesimo album al fratello, che si intitola appunto “Mio fratello”. In un’intervista ha raccontato: “Questa è la storia di due fratelli che non sono uniti e si allontanano sempre di più, cercano di comunicare ma fanno fatica. È vero, a volte è difficile andare d’accordo, ma io ho mio fratello che lavora con me, siamo uniti, abbiamo la consapevolezza che è bello stare insieme. Ho ricevuto molti messaggi di persone che stanno vivendo un momento di distanza con i fratelli e questa cosa mi provoca molto dolore perché quando i fratelli non vanno d’accordo i genitori soffrono. Mio padre prima di morire mi disse: “Mi raccomando non litigare mai con tuo fratello”.