Belen Rodriguez sempre seguitissima su Instagram, l’ultimo scatto scatena il rimpianto dei suoi fan che la volevano all’Ariston

Si è conclusa un’edizione del Festival di Sanremo che farà parlare di sé a lungo, per i motivi più disparati. Uno dei principali argomenti di discussione ha riguardato le performance delle vallette e delle ospiti susseguitesi nella cinque giorni all’Ariston. Un parterre di tutto rispetto, in cui mancava, probabilmente, soltanto Belen Rodriguez. La showgirl e modella argentina è alle prese con i suoi molteplici impegni di lavoro, ma non fa mai mancare ai suoi fan su Instagram scatti conturbanti. Nell’ultima foto, la si vede promuovere la linea di abbigliamento intimo e da mare, con uno scatto in costume che, al solito, accende la fantasia e fa sognare. Le curve e la sensualità di Belen non stancano mai e qualche utente ha commentato proprio dicendo: “Mancavi solo tu a Sanremo”. Di sicuro, non avrebbe sfigurato, anzi.