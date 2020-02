Aldo, Giovanni e Giacomo, grave lutto: il messaggio straziante

Il celebre trio formato da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, meglio conosciuti come Aldo, Giovanni e Giacomo, è stato colpito da un gravissimo lutto nelle ultime ore. A scomparire è stato Paolo Guerra, il loro produttore che ha combattuto con un brutto male e si è spento all’età di 70 anni. Inoltre è stato il fondatore della casa di produzione e management Aigi nel 1981, ed ha prodotto la maggior parte dei film del trio comico, compreso Odio l’Estate, ultimo grande capolavoro.

Dopo la terribile notizia, i tre hanno voluto dire addio alla loro mente creativa che ha prodotto la stragrande maggioranza dei loro successi, con un commovente post sui social con il quale hanno voluto ricordare il primo incontro, che ha consolidato un rapporto artistico durato ben 27 anni. “Siamo sicuri che da qualche parte, nell’universo, starà cercando di mettere sotto contratto qualcuno. Ciao Paolo“. Con nostalgia e amore, hanno voluto ricordare quando andarono in scena nel 1993 e Paolo si complimentò con loro: “Alla fine dello spettacolo è venuto in camerino tutto raggiante urlando “siete riusciti a far ridere anche il cane“.