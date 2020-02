Quattro bevande che depurano il fegato e aiutano a bruciare il grasso mentre dormi: ecco quali sono e come e quando berle.

Quattro bevande, semplici e naturali, da bere mentre depurare il fegato e bruciare il grasso mentre si dorme. Si tratta di bevande che è facilissimo da preparare e che vi aiuteranno anche a perdere peso. Andiamo a scoprire quali sono.

Avete voglia di depurarvi in modo naturale? State seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata per rimettervi in forma e cercare un aiuto naturale che vi permetta di bruciare il grasso anche mentre dormite? Ci sono alcune bevande i cui ingredienti, completamente naturali, vi aiuteranno a depurare il fegato e a bruciare il grasso.

La prima è la camomilla che, come fa sapere il portale Pianeta Donne, stimola la digestione e aiuta la depurazione del fegato grazie ai suoi antiossidanti. Fai bollire un litro d’acqua, poi aggiungi dieci grammi di fiori di camomilla e bere prima di andare a dormire per almeno due settimane.

Acqua tiepida e limone può essere bevuta sia la mattina che la sera prima di coricarsi. La cosa ideale sarebbe bere acqua tiepida e limone a stomaco vuoto per almenotre settimane.

La tisana a base di limone e zenzero è l’ideale per chi vuole perdere peso e depurare il fegato. Per preparare la tisana con limone e zenzero, fate bollire la radice dello zenzero. Poi togliete dal fuoco e aggiungete il succo di limone. Bere la tisana almente tre volte a settimana prima di andare a dormire.

Infine, il thè alla menta stimola sia la digestione che la depurazione del fegato. Bere ogni sera, per almeno due settimane.