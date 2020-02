Diodato vince la 70esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus. Non è stata di certo un’edizione facile, ma d’altronde per quanto si aspiri alla perfezione errare è umano e anche questo Festival ha assistito a dei siparietti divertenti. In fin dei conti è proprio questo il bello della diretta e quanto accaduto ieri sera ha divertito tantissimo chi era ancora sveglio e ha assistito a tutto in diretta. Durante la serata di ieri quando Bugo e Morgan hanno dato scandalo litigando sul palco dell’Ariston: Bugo ha abbandonato il compagno durante l’esibizione e i due sono stati squalificati dal Festival.

La gara poi è continuata senza troppi drammi e la serata è andata per il verso giusto. Stasera abbiamo visto esibirsi i 24 Big in gara e poi gli ospiti, Biagio Antonacci che ha cantato il suo nuovo inedito. Poi il momento più atteso di tutti: Amadeus ha letto la classifica e ha eletto il vincitore del Festival della Canzone Italiana. Domani su Rai Uno come al solito andrà in onda L’Arena dove i 24 Big in gara potranno parlare, confrontarsi con i giornalisti e cantare nuovamente il loro pezzo. Una settimana intensa che ha riscosso un grandissimo successo: difatti i vertici RAI hanno proposto ad Amadeus e Fiorello di condurre anche il prossimo anno.

Aggiornamento: sui social sono impazziti tutti dopo lo “spoiler” di Sky: durante il telegiornale, è comparsa una fascia in basso con le ultime ore e la notizia di Diodato vincitore. Sui social si è scatenato il panico, c’è chi addirittura ha deciso di andare a dormire e chi ha cominciato a festeggiare. Tra le tante gaffe che abbiamo visto in questo Festival che tra abbandoni, liti e tanto altro ci ha sorpresi in diverse occasioni, questa sarà sicuramente una delle più divertenti che difficilmente riusciremo a dimenticare.