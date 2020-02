Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 9 febbraio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nelle prossime ore si prevedono piogge sparse sul versante medio-alto tirrenico e possibili nevicate sull’Appennino toscano e oltre i 1500 metri di altitudine sulle vette tra Umbria e Abruzzo. Nella notte rovesci anche sulla Campania ma di breve durata. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d’Italia, con banchi di nebbia sul Salento. Temperature minime comprese tra 5 e 10°, di poco inferiori al Nordovest.

Lunedì 10 febbraio ancora qualche rovescio fra alta Toscana e Liguria e sulle zone confinali del Trentino, deboli nevicate sull’Appennino centrale oltre i 1600 metri, cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori della Penisola. Venti forti, con raffiche oltre 80-100 km/h, tra lunedì e martedì su Tirreno e alto Adriatico nonché su Toscana, Umbria, Appennino e sulla Val Padana centro-orientale. Mari da molto mossi ad agitati, specie i bacini occidentali. Temperature massime in lieve rialzo al Centro-Sud, dove saranno comprese tra 14 e 19°. Al Nord le massime oscilleranno tra 11 e 13°.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Si registrano dei rallentamenti sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 35.8 – direzione: Svizzera) tra Como Centro e Lago di Como per lavori in corso. In A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

A Genova coda di 1 km sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 8.7 – direzione: Gravellona Toce) tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. Traffico a rilento anche sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 36.4 – direzione: Genova) tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori.

Tra Pescara e Teramo ricordiamo che in A14 Ancona-Pescara l’‘uscita di Roseto Degli Abruzzi è chiusa al traffico provenendo da Ancona per Riduzione di carreggiata. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Giulianova.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.