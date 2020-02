Mara Venier, presentatrice di Domenica In, nel corso dell’ultima puntata del programma, ha avuto un leggero malore in diretta: a spiegare cosa sia realmente accaduto lei stessa tramite un’intervista rilasciata alla redazione di Oggi.

Mara Venier, una delle presentatrici più note della Rai nonché una delle più amate del pubblico, nel corso dell’ultima puntata di Domenica In ha accusato un leggero malore. A spiegare cosa sia accaduto direttamente lei, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. La carismatica Venier ha parlato anche della sua volontà di voler ri-sposare il suo attuale marito.

Mara Venier, malore in diretta a Domenica In: “Colpa dello stress”

Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica In ha accusato un leggero malore, facendo preoccupare l’intero pubblico. La nota conduttrice tramite un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi ha finalmente spiegato cosa è accaduto, rassicurando i propri fan. “Colpa dello stress: in studio c’era confusione, mi è venuta l’ansia ed è scattata la tachicardia” avrebbe affermato la Venier ai microfoni di Oggi ed avrebbe proseguito dicendo: “Il medico mi ha detto ‘Vada in camerino e si sdrai’. Ma c’era la diretta, non potevo abbandonare il pubblico“.

L’altra domanda posta alla nota conduttrice era in merito alla sua partecipazione all’ormai terminato Festival di Sanremo: “Ne ho vissute tante, non mi spaventa niente. Certo, se avessi dovuto condurlo, sarei preoccupata: ‘come te movi, te impallinano’. Con quel ‘famoso passo indietro’ Amadeus avrà pure fatto un’uscita poco felice, ma lui è talmente perbene che non meritava il linciaggio a cui l’hanno sottoposto. Io sono stata per 12 anni la compagna di Renzo Arbore, che all’epoca era il numero uno. Ero semisconosciuta – afferma la Venier ad Oggi– e stavo due passi indietro, non uno. Quando poi mi è capitato il trenino di Domenica In, l’ho preso al volo e ho dimostrato che qualcosina la sapevo fare pure io“.

A margine della propria intervista Mara Venier ha parlato dell’amore che nutre nei confronti del marito Nicola Carraro: “Lui mi risposerebbe tutti i giorni. Me lo dice ogni mattina ‘Bagigia, risposiamoci’ e io gli rispondo: ‘Perché non ce separamo, invece?’. Però, se mi fa una proposta con tutti i crismi, accetto. Con una condizione: che il matrimonio si celebri ai Caraibi, a Santo Domingo, sulla spiaggia e con gli amici più cari. Una cosa intima, un po’ hippy“. Infine ha affermato: “Per me è un momento d’oro ma, se non finirà da sé, lo farò finire io. Penso – riporta il settimanale Oggi- anche abbastanza presto. L’unica cosa che mi trattiene dal mollare tutto è che il mio destino da pensionata sarebbe… il golf“.

