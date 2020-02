Grave incidente ieri ad Ivrea, dove una donna di 73 anni è morta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada insieme alla nipote 39enne, rimasta gravemente ferita.

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 8 febbraio, ad Ivrea, comune in provincia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, un’auto avrebbe travolto due donne, zia e nipote rispettivamente di 73 e 39 anni che stavano attraversando sulle strisce pedonali di via Jervis. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per la 73enne di cui è stato dichiarato il decesso. La nipote della vittima è stata trasportata in ospedale, dove ora si trova ricoverata in condizioni critiche. In ospedale sono finite anche la conducente del veicolo in stato di choc e la madre di quest’ultima che, recatasi sul luogo della tragedia, ha accusato un malore.

Ivrea, zia e nipote investite strisce pedonali: la vittima aveva perso il marito in un incidente simile

Una donna di 73 anni, Maria Nappo, è deceduta dopo essere stata travolta da un’auto in corsa mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme alla nipote Marina di 39 anni. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 8 febbraio, intorno alle 19 in via Jarvis ad Ivrea (Torino). Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e da Fanpage, le due donne stavano attraversando la carreggiata quando improvvisamente un’auto, una Fiat Croma station wagon, le ha investite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno costato il decesso della 73enne, mentre la nipote è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. In ospedale anche la conducente del veicolo in stato di choc e la madre di quest’ultima, colta da un malore dopo essersi recata sul posto. Intervenuti anche i carabinieri e la polizia che stanno cercando di chiarire la dinamica del sinistro attraverso anche le testimonianze. La vittima dell’incidente, aveva perso il marito tre anni fa, come riporta Fanpage citando Il Quotidiano Canavese, anch’egli vittima di un incidente stradale. L’uomo era stato investito sulle strisce pedonali da un furgoncino mentre attraversava la strada a Banchette (Torino).

