Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, è stata inviata de La Vita in Diretta durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo: intervistando la presentatrice albanese Alketa Vejsiu l’ex professoressa de L’Eredità avrebbe “sponsorizzato” il marito.

Un Festival di Sanremo da record quello di quest’anno: boom di ascolti per la kermesse canora condotta da Amadeus che ha visto trionfare nella puntata di ieri il giovane Diodato con “Fai rumore“. Il noto presentatore avrebbe svolto un lavoro eccezionale e per tale ragione sarebbe stato premiato non solo dall’Auditel, ma anche dalla critica che avrebbe confermato le sue incommensurabili capacità. Ma come si dice? “Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna“, ed è proprio il caso di Amadeus, la cui moglie Giovanna Civitillo, conosciuta durante l’Eredità, ha dimostrato di essere una showgirl di grande pregio. La ballerina di Vico Equense (Napoli), durante il Festival di Sanremo è stata inviata speciale de La Vita In Diretta ed ha intervistato la presentatrice albanese Alketa Vejsiu, la prima donna che in 60 anni condurrà l’edizione balcanica della competizione canora. A colpire particolarmente una domanda rivolta dalla Civitillo alla sua intervistata: “Ti serve un valletto? Io ho un conduttore molto preparato“.

Giovanna Civitillo lancia il marito Amadeus per il Festival della Canzone albanese

Nel corso della puntata andata in onda il 6 febbraio 2020 de La Vita in Diretta, è stata inviata speciale del programma la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo. La nota showgirl ha intervistato la presentatrice albanese Alketa Vejsiu, la prima donna che in 60 anni condurrà l’edizione balcanica della competizione canora. Giovanna Civitillo, con la simpatia e l’ironia che la contraddistingue avrebbe proposto il marito come “valletto“. “Ti serve un valletto? Io ho un conduttore molto preparato” ha detto l’inviata speciale de La Vita in Diretta alla conduttrice albanese la quale ha risposto prontamente: “Stai parlando di tuo marito?“. La Civitillo, nell’ambito della gag, ha affermato “Brava così lo spediamo in Albania” al che Alketa Vejsiu ha risposto: “Sei ironica. Sei una donna intelligente come quelle che lui ha scelto sul palco. (Amadeus ndr) Sceglie solo donne intelligenti sul palco e nella vita“. “Brava sono d’accordo con te” ha concluso l’ex professoressa de L’Eredità.

