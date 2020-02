Caterina Balivo ha pubblicato su Instagram una foto che ha fatto andare in visibilio i suoi fan: la nota conduttrice si mostra a letto con un sorriso smagliante e un top di seta.

Una foto che in pochi minuti ha collezionato più di 50mila like quella postata nella giornata di ieri da Caterina Balivo. La bella presentatrice napoletana si è mostrata in uno scatto elegante: seduta nel proprio letto e con tra le mani una tazza che riporta stampata l’iniziale del suo nome, sfoggia un sorriso luminoso. La Balivo indossa un top di seta color sabbia, ma le gambe incrociate non permettono di scorgere la parte inferiore dell’intimo – cosa che ha destato la curiosità morbosa di alcuni utenti-. Lo scatto è stato accompagnato dalla didascalia: “Instagram VS Verità • sveglia dalle 7.30 • parco con Cora • a lavoro per la scaletta per la puntata di lunedì. Buon weekend a tutti“.

Leggi anche —> Wanda Nara, ci risiamo: su Instagram è da infarto – FOTO