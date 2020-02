Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 09:15 dell’8 febbraio 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

La situazione del traffico di sabato 8 febbraio. Prima di mettervi in viaggio scegliete il tragitto migliore per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni in tempo reale c’è il call center al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

In queste ore il vortice di alta pressione porta cieli soleggiati su tutte le regioni. Nelle prossime ore si registreranno velature in transito su Liguria e Nord-Ovest dell’Italia e sul Santo, ma senza traccia di fenomeni. Temperature massime comprese tra 10 e 15°C, di poco superiori in Sicilia.

Situazione autostradale aggiornata alle ore 09:15

Milano

Raccordo A4-A8 Milano Viale Certosa (entrambe le direzioni) Scorta veicoli tra Viale Certosa e Nodo A4/A8 Milano-Varese per Verifica tecnica.

Genova

A12 Genova-Livorno (Km 37 – direzione: Genova) Coda di 6 km tra Sestri Levante e Rapallo per lavori in corso.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) Tratto Chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Firenze

A1 Firenze-Roma (Km 305 – direzione: Milano) Traffico Rallentato tra Incisa – Reggello e Firenze sud per Materiali dispersi.

L’Aquila

A25 Torano-Pescara Vento forte tra Bussi-Popoli e Torre de’ Passeri-Casauria.

Napoli

Tangenziale Napoli (direzione: Pozzuoli) Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Corso Malta e Capodimonte fino alle ore 23:00 del 20/02/2020 per lavori in corso.

A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.