Sanremo 2020, Bugo e Morgan: il retroscena violento della lite

Questa notte chi è rimasto sveglio a guardare il Festival ha assistito a qualcosa di incredibile, che rimarrà sicuramente nella storia di Sanremo: Morgan e Bugo sono arrivati sul palco in guerra l’uno con l’altro dopo svariate liti che c’erano state durante le prove. Morgan ha deciso dunque di vendicarsi con il suo compagno d’avventura, cambiando la prima strofa della canzone dove ha riportato le parole che Bugo gli avrebbe detto durante una lite la sera precedente. Dopo questa provocazione, Bugo ha deciso di lasciare il palco nel bel mezzo dell’esibizione.

Bugo abbandona il palco dell’Ariston durante l’esibizione –> LEGGI QUI

I testimoni hanno rivelato di aver visto Morgan nascondersi perché “sono nei casini, se Bugo mi trova mi ammazza” e Amadeus personalmente avrebbe cercato il cantante tra le strade di Sanremo. Un testimone lì dice di aver visto i due cantanti picchiarsi, darsi calci e morsi. Oramai quasi all’alba, Morgan ha rilasciato una dichiarazione dove ha detto che aveva cambiato soltanto la prima strofa perché aveva deciso di farlo poco prima di salire sul palco e non ne aveva avuto il tempo. Se avesse avuto più tempo, avrebbe fatto distribuire dei fogli nel pubblico con il testo della canzone per farla cantare a tutti. Ha inoltre detto che non aveva pensato che Bugo se la sarebbe presa così tanto, perché dopo quella piccola strofa cambiata, il testo della canzone sarebbe rimasto invariato.