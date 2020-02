Valentino Rossi è tornato a parlare di Jorge Lorenzo. Il Dottore ritiene che lo spagnolo possa tornare in futuro di nuovo a correre in MotoGP.

Valentino Rossi è stato protagonista di un’altra giornata di test con la sua Yamaha. Il Dottore è stato spesso beccato a colloquio con Jorge Lorenzo. I due a quanto pare sembrano avere un buon feeling ora che non sono più avversari per lo stesso obiettivo. Lo spagnolo, infatti, dopo aver annunciato il proprio ritiro dalla MotoGP ha firmato un contratto con la squadra di Iwata per diventarne tester.

Come riportato da Marca, Valentino Rossi ha così parlato del suo ex compagno di team: “Jorge è in ottima forma, molto calmo. Sembra che smettere di correre gli abbia fatto bene. Spero che un giorno succeda anche a me. No, scherzi a parte, mi piace parlare con Lorenzo perché fa sempre commenti interessanti. Averlo qui con noi è importante. Oggi mi ha detto alcune cose sui miei giri. Per me è strano vederlo così vestito mentre io ho la tuta, ma va bene, sembra molto interessato e concentrato”.

Rossi: “Ho dei problemi con la morbida”

Il Dottore ha poi proseguito: “Ho dei problemi con la gomma morbida. Quando la metto non mi fa fare un grande passo in avanti. In ogni caso la cosa importante è che con le gomme finite abbiamo fatto un passo in avanti. Scivola di meno la gomma e questo è buono. Sulla velocità di punta abbiamo fatto uno step in avanti, ma anche gli altri quindi ci troviamo allo stesso livello”.

Infine Valentino Rossi ha così concluso: “Ho visto stamattina Pedrosa in pista, è bello vedere lui e Jorge in pista. Lorenzo arriva da un momento difficile, ma in Yamaha sembra già ringiovanito. A Pedrosa, invece, non piace la pressione del campionato, ma gli piace guidare. Entrambi sono più giovani di me quindi credo che possano tornare”.

Antonio Russo